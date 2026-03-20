Soirée électro : tremplin étudiant, création amateur et concert du groupe ATOEM Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 19:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

20h-20h40 : ARCHI, étudiant en Sciences et musicien électro, nous présente son projet musical sélectionné dans le cadre d’un tremplin avec Stereolux : de l’EDM à des textures plus expérimentales, la musique d’ARCHI est guidée par l’énergie du rythme et la profondeur des ambiances.21h – 21h20 : Live de morceaux électro inédits créés par des étudiants lors d’un atelier création musicale électronique mené par le groupe ATOEMPôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes21h30 – 23h : Basé à Nantes, ATOEM est un duo électro qui mêle synthétiseurs modulaires, rythmiques hypnotiques et héritage psychédélique. Le groupe propose un set electro dans une esthétique à la croisée de la techno, de la new wave et du rock progressif.

Nantes Nord Nantes 44300

02 72 64 04 40 http://www.univ-nantes.fr/agendaPole



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