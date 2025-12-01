Soirée Électro-Vosges

1 place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Préparez-vous à vivre une soirée complètement inédite à Remiremont !

Ambiance festive garantie avec DJ TST, qui vous fera voyager à travers les hits mythiques des années 80, 90, 2000… jusqu’aux meilleurs sons électro.

Et parce qu’une soirée vosgienne ne serait rien sans une touche gourmande… place aux tofailles vosgiennes pour vous réchauffer et vous régaler !

Entre les lumières du marché, la musique, les bonnes odeurs et l’ambiance conviviale, tout est réuni pour passer un moment chaleureux et plein d’énergie.

Une soirée qui promet de mettre le feu à l’hiver… et de réchauffer les cœurs !Tout public

0 .

1 place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 42 17 communication@remiremont.fr

English :

Get ready for a completely new evening in Remiremont!

A festive atmosphere is guaranteed with DJ TST, who will take you on a journey through the legendary hits of the 80s, 90s and 2000s? right up to the best electro sounds.

And because an evening in the Vosges would be nothing without a gourmet touch, we’ll be serving up Vosges tofailles to warm you up and delight you!

Between the market lights, the music, the smells and the friendly atmosphere, everything is in place for a warm and energetic evening.

An evening that promises to set winter on fire? and warm hearts!

L’événement Soirée Électro-Vosges Remiremont a été mis à jour le 2025-12-02 par OT REMIREMONT