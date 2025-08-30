Soirée électronoise – Festival Electropixel #15 Ateliers de Bitche Nantes

Gratuit : non 8 € / 7 € / 5 € 8 € / 7 € / 5 € Réservation : helloasso.com/associations/apo-33/evenements/soiree-electronoise-festival-electropixel-15 Tout public

Festival Electropixel – du 29 au 31 août 2025 Nantes Trois jours de créations électroniques, performances, ateliers et expérimentations sonores et visuelles dans plusieurs lieux de la ville de Nantes (lateforme Intermédia, Les Ateliers de Bitche & La Psallette). Electropixel revient pour sa 15e édition avec une nouvelle édition engagée, hybride et collective. Art numérique, performances sonores, explorations DIY, détournements technologiques, rencontres critiques : le festival investit des espaces atypiques pour croiser les pratiques et activer des formes nouvelles de résistance artistique. Programmation artistique :Entartäte Elektronischen (Paris)Gisle Froysland (Bergen)Andreas Monopolis (Corfu)Maite Cajaraville (Madrid)Vittoria Assembri (Rome/Tokyo)Stase:Orgone (Somewhere)Empty Mass (Nantes)TheNoiser (Nantes/London)DrumWreck (International)Argone (La Roche/Yon)Volll (Buenos Aires)6RME (Rennes)NiNi (Nantes/Norwich) Samedi 30 août 2025 à 20h30 – Les Ateliers de Bitche : Soirée Electronoise : Performances sonores radicales, expérimentations live, bruitisme électro-acoustique et art audio déchaîné dans un lieu brut et vibrant avec Entartäte Elektronischen, Gisle Froysland, Andreas Monopolis, Maite Cajaraville, Stase:Orgone, Empty Mass, DrumWreck, Argone, Volll, 6RME Programme complet sur apo33.org

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org https://apo33.org/