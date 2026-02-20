Soirée Emak Hor Arcangues
Soirée Emak Hor Arcangues samedi 14 mars 2026.
Soirée Emak Hor
Théâtre de la Nature Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-14
A partir de 18h30, diffusion du match France Angleterre.
Repas et animations sur le thème de l’Irlande. .
Théâtre de la Nature Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 91 27 46
