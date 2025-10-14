Soirée « En Corps & en Vie » Quand la danse devient soin Salle Gamaritz Gare du midi Biarritz

Soirée « En Corps & en Vie » Quand la danse devient soin

Salle Gamaritz Gare du midi 23 avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14

À l’occasion d’Octobre Rose, l’Institut du Sein du Pays Basque, en collaboration avec l’Institut Danse Santé, organise une soirée autour des bénéfices de l’activité physique, et plus particulièrement de la danse, dans l’accompagnement du cancer du sein. Cet événement gratuit, ouvert aux patientes, à leurs proches ainsi qu’aux professionnels de santé, mettra en lumière les bénéfices thérapeutiques de la danse et du sport dans l’accompagnement de la maladie.

À partir de 18h30, cette soirée proposera un parcours complet mêlant information médicale, échanges humains et émotion artistique Présentation des instituts partenaires et de leurs missions respectives,

Conférence scientifique sur les bénéfices prouvés de l’activité physique dans la prise en charge du cancer du sein, Performance artistique avec le solo « Sorcières ». La soirée se conclura par un cocktail dinatoire, un moment convivial. .

Salle Gamaritz Gare du midi 23 avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 64 94 54

