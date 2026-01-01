Soirée en écho au Festival du film d’amour à La CABORDE La CABORDE Beaufort-Orbagna

Soirée en écho au Festival du film d’amour à La CABORDE

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:30:00

Date(s) :

2026-01-30

En écho au Festival du Film d’Amour de Saint-Amour et avant même qu’il ne soit lancé, les équipes de La Caborde et de la Médiathèque Firmin Gémier vous proposent une soirée before en présence de l’équipe du festival. Au programme présentation de la programmation et projection du teaser du festival qui aura lieu du 2 au 15 février 2026, suivies d’un blind test pour tester vos connaissances des répliques de films cultes dans la bonne humeur !

Entrée libre. Places limitées, réservation conseillée à caborde@ccportedujura.fr ou au 06 99 90 19 86 .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 90 19 86 caborde@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée en écho au Festival du film d’amour à La CABORDE

L’événement Soirée en écho au Festival du film d’amour à La CABORDE Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-01-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA