Soirée « En esperant l’estivada » Crespin

Soirée « En esperant l’estivada » Crespin jeudi 17 juillet 2025.

Soirée « En esperant l’estivada »

56 espace Robert Marty Crespin Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Une soirée animée en deux parties entre musique et poésie. Petite restauration sur place.

18h30 Monique Burg et François Dumeaux proposent « D’una lenga a l’autra », une rencontre et une immersion dans l’univers de Marcelle Delpastre, poète et autrice majeure de la littérature occitane, dont on fête le centenaire en 2025-26.

Dès 21h Noubalòtcha, de la chanson métissée, poétique et joyeuse. Un voyage de Toulouse à Tunis en occitan, en arabe et en français !

Pendant la soirée petite restauration et buvette seront disponibles ! .

56 espace Robert Marty Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 16 53 ostaljeanboudou@gmail.com

English :

A lively two-part evening of music and poetry. Light refreshments on site.

German :

Ein animierter Abend in zwei Teilen zwischen Musik und Poesie. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Una vivace serata di musica e poesia in due parti. Leggero rinfresco in loco.

Espanol :

Una animada velada de música y poesía en dos partes. Refrescos ligeros in situ.

L’événement Soirée « En esperant l’estivada » Crespin a été mis à jour le 2025-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)