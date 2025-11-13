Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan Salle des fêtes Genouillé

Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan

Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan Salle des fêtes Genouillé jeudi 13 novembre 2025.

Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan

Salle des fêtes Route de Civray Genouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13

Date(s) :
2025-11-13

Dix ans après… les attentats meurtriers des terrasses et du Bataclan, le 13 novembre 2015, une soirée rencontre-échange-recueillement est organisée.
Cette soirée sera rythmée par les récits et témoignages de familles de victimes, d’un agent de sécurité de Bataclan, de riverains des lieux.   .

Salle des fêtes Route de Civray Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@genouille86.fr

English : Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan

German : Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan

Italiano :

Espanol : Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan

L’événement Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan Genouillé a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou