Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan Salle des fêtes Genouillé

Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan

Salle des fêtes Route de Civray Genouillé Vienne

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Dix ans après… les attentats meurtriers des terrasses et du Bataclan, le 13 novembre 2015, une soirée rencontre-échange-recueillement est organisée.

Cette soirée sera rythmée par les récits et témoignages de familles de victimes, d’un agent de sécurité de Bataclan, de riverains des lieux. .

Salle des fêtes Route de Civray Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine

