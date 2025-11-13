Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan Salle des fêtes Genouillé
Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan Salle des fêtes Genouillé jeudi 13 novembre 2025.
Soirée en hommage aux victimes des attentas des terrasses et du Bataclan
Salle des fêtes Route de Civray Genouillé Vienne
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Dix ans après… les attentats meurtriers des terrasses et du Bataclan, le 13 novembre 2015, une soirée rencontre-échange-recueillement est organisée.
Cette soirée sera rythmée par les récits et témoignages de familles de victimes, d’un agent de sécurité de Bataclan, de riverains des lieux. .
Salle des fêtes Route de Civray Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@genouille86.fr
