Informations pratiques

Bitche

Soirée en l’honneur de l’abbé Pinck

2 rue du Général-Stuhl Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre, la section de Bitche de la Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine organise une soirée, à l’espace Cassin de Bitche, autour de l’œuvre de l’abbé Louis Pinck, célèbre folkloriste originaire de Lemberg, ayant collecté des centaines de chansons populaires de la Lorraine germanophone.

Ouverture des portes à 18h30 avec buvette et exposition sur l’abbé Pinck.

Petite conférence sur l’abbé Pinck et son oeuvre à 20h, suivie d’un concert des Lédchde Mohikân’r (Charly Damm, Alain Kermann, François Nadler, Freddy Ubrich). Les chansons en allemand régional seront traduites en français sur écran.

Caisse du soir 10 euros.

Buvette avant 20h et durant l’entracte.Tout public

10 .

2 rue du Général-Stuhl Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 28 94 22 21

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English :

On Saturday, September 19, the Bitche chapter of the Society of History and Archaeology of Lorraine is organizing an evening event, at the Espace Cassin in Bitche, focusing on the work of Abbé Louis Pinck, a famous folklorist originally from Lemberg who collected hundreds of folk songs from German-speaking Lorraine.

Doors open at 6:30 p.m. with refreshments and an exhibition on Abbé Pinck.

A short lecture on Father Pinck and his work at 8:00 p.m., followed by a concert by Lédchde Mohik’n’r (Charly Damm, Alain Kermann, François Nadler, Freddy Ubrich). Songs in the regional German dialect will be translated into French on screen.

Admission: 10 euros.

Refreshments available before 8:00 p.m. and during intermission.

L’événement Soirée en l’honneur de l’abbé Pinck Bitche a été mis à jour le 2026-09-02 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE