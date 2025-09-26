SOIRÉE EN MUSIQUE À LA BRASSERIE Lieu-dit Mas Prades Gatuzières

SOIRÉE EN MUSIQUE À LA BRASSERIE

Lieu-dit Mas Prades Les Brasseurs de la Jonte Gatuzières Lozère

Soirée spéciale au Moulin des Brasseurs pour fêter la fin de l’été ! On vous régale avec des Pad Thaï accompagné de nos bières artisanales. Et pour rendre la soirée encore plus festive, l’Orchestre du Grand Boucan viendra enflammer la scène ! Suivi d’un DJ Set Cumbia ! Pensez à réserver pour le repas Thaï.

Lieu-dit Mas Prades Les Brasseurs de la Jonte Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 83

English :

A special evening at the Moulin des Brasseurs to celebrate the end of summer! We’ll treat you to Pad Thaï accompanied by our craft beers. And to make the evening even more festive, the Orchestre du Grand Boucan will set the stage alight! Followed by a Cumbia DJ Set! Don’t forget to book for the Thai meal.

German :

Besonderer Abend in der Moulin des Brasseurs, um das Ende des Sommers zu feiern! Wir verwöhnen Sie mit Pad Thai, begleitet von unseren handwerklich gebrauten Bieren. Und um den Abend noch festlicher zu gestalten, wird das Orchestre du Grand Boucan die Bühne zum Kochen bringen! Anschließend folgt ein Cumbia-DJ-Set! Denken Sie daran, für das Thai-Essen zu reservieren.

Italiano :

Una serata speciale al Moulin des Brasseurs per festeggiare la fine dell’estate! Vi offriremo il Pad Thaï accompagnato dalle nostre birre artigianali. E per rendere la serata ancora più festosa, l’Orchestre du Grand Boucan infiammerà il palco! Seguirà un DJ set di Cumbia! Non dimenticate di prenotare per il pasto thailandese.

Espanol :

Una velada especial en el Moulin des Brasseurs para celebrar el final del verano Degustaremos Pad Thaï acompañado de nuestras cervezas artesanales. Y para que la velada sea aún más festiva, la Orchestre du Grand Boucan iluminará el escenario A continuación, un DJ pinchará cumbia No olvide reservar para la comida tailandesa.

