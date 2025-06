Soirée en Partenariat avec Les Nuits De l’Enclave Place Marcel Pagnol Valréas 18 juillet 2025 18:00

Vaucluse

Vaucluse

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 23:30:00

2025-07-18

Le 18 Juillet Les Concerts Tôt se délocalisent et rejoignent toute l’équipe du Festival Des Nuits de L’Enclave pour une soirée spéciale sous le signe du théâtre et de la musique.

Place Marcel Pagnol Le Village, Place Marcel Pagnol, Valréas

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

English:

On July 18, Les Concerts Tôt will join the entire Festival Des Nuits de L’Enclave team for a special evening of theater and music.

German:

Am 18. Juli verlegen Les Concerts Tôt ihren Standort und schließen sich dem gesamten Team des Festivals Des Nuits de L’Enclave an, um einen besonderen Abend im Zeichen von Theater und Musik zu gestalten.

Italiano:

Il 18 luglio, Les Concerts Tôt si uniranno a tutto il team del Festival Des Nuits de L’Enclave per una serata speciale di teatro e musica.

Espanol:

El 18 de julio, Les Concerts Tôt se unirán a todo el equipo del Festival Des Nuits de L’Enclave para una velada especial de teatro y música.

