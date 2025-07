Soirée en refuge Refuge d’Estom Cauterets

Vallées, montagnes, lacs et torrents… Dans les Pyrénées ou ailleurs, de nombreuse légendes s’attachent à ces lieux peuplés d’êtres fantastiques. Ces histoires, enrichies au fil du temps, transmises de génération en génération se racontent lors des longues soirées.

Entrez dans le monde des contes et légendes. Une belle occasion de découvrir la montagne autrement, de rêver et de laisser vagabonder son esprit au pays de l’imaginaire.

Un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées sera également présent pour répondre à toutes vos questions.

Renseignements auprès du refuge d’Estom 09 88 66 41 26

English :

Valleys, mountains, lakes and streams? In the Pyrenees and elsewhere, many legends are attached to these places inhabited by fantastic beings. These stories, enriched over time and handed down from generation to generation, are told during long evenings.

Enter the world of tales and legends. A wonderful opportunity to discover the mountains in a different way, to dream and let your mind wander to the land of the imaginary.

A Pyrenees National Park ranger will also be on hand to answer any questions you may have.

Information from refuge d’Estom: 09 88 66 41 26

German :

Täler, Berge, Seen und Wildbäche? In den Pyrenäen und anderswo ranken sich zahlreiche Legenden um diese Orte, die von fantastischen Wesen bevölkert werden. Diese Geschichten, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und von Generation zu Generation weitergegeben wurden, werden an langen Abenden erzählt.

Treten Sie ein in die Welt der Märchen und Legenden. Eine gute Gelegenheit, die Berge auf eine andere Art und Weise zu entdecken, zu träumen und seine Gedanken in das Land der Fantasie schweifen zu lassen.

Ein Ranger-Monitor des Nationalparks der Pyrenäen wird ebenfalls anwesend sein, um alle Ihre Fragen zu beantworten.

Informationen bei der Berghütte von Estom: 09 88 66 41 26

Italiano :

Valli, montagne, laghi e torrenti? Nei Pirenei e altrove, molte leggende sono legate a questi luoghi abitati da esseri fantastici. Queste storie, arricchite nel tempo e tramandate di generazione in generazione, vengono raccontate durante le lunghe serate.

Entrate nel mondo dei racconti e delle leggende. Una grande opportunità per scoprire le montagne in modo diverso, per sognare e lasciare che la mente vaghi nella terra dell’immaginazione.

Un ranger del Parco Nazionale dei Pirenei sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande.

Informazioni dal rifugio Estom: 09 88 66 41 26

Espanol :

¿Valles, montañas, lagos y torrentes? En los Pirineos y en otros lugares, muchas leyendas están ligadas a estos lugares habitados por seres fantásticos. Estas historias, enriquecidas con el tiempo y transmitidas de generación en generación, se cuentan durante largas veladas.

Entre en el mundo de los cuentos y las leyendas. Una gran oportunidad para descubrir las montañas de una forma diferente, para soñar y dejar vagar la mente por el país de la imaginación.

Un vigilante del Parque Nacional de los Pirineos estará a su disposición para responder a sus preguntas.

Información en el refugio de Estom: 09 88 66 41 26

