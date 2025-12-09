Soirée en soutien à la Palestine Le Queylou Les Eyzies

Soirée en soutien à la Palestine

Le Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

18h30. Photographies, lectures de poèmes, vidéo, repas, chant polyphoniques et chants arabes, contes, musiques du monde arabe. Entrée libre

Gaza, Cisjordanie. Espoir, résilience et maintenant ?

Soirée organisée en partenariat avec Banzaï et le collectif Palestine Sarladais.

Au programme

18h30

– Diaporame (photographies de Guy Mallié et Mahmoud Hamda

– Lecture de poèmes palestiniens Laurence, Antoine, Nathalie, Ouiza, Marie, Irène et Louise (chant/guitare)

– Vidéo Si je dois mourir . Poème dessiné et chanté Rifoat Alaarer

– Temps d’échange

Repas (soupe)

21h

– Chants polyphoniques Milestel, chorale de la Miellerie et Sor’or

– Contes et chansons Pierre et Bénédicte

– Chants arabes Louise Templé

22h

– Musiques traditionnelles et contemporaines de monde arabe Pinto Taut, DJ .

Le Queylou La Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.banzai@pronto.me

English : Soirée en soutien à la Palestine

18h30. Photographs, poetry readings, video, meals, polyphonic and Arabic songs, storytelling, music from the Arab world. Free admission

L’événement Soirée en soutien à la Palestine Les Eyzies a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère