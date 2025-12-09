Soirée en soutien à la Palestine Le Queylou Les Eyzies
Soirée en soutien à la Palestine Le Queylou Les Eyzies samedi 13 décembre 2025.
Soirée en soutien à la Palestine
Le Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
18h30. Photographies, lectures de poèmes, vidéo, repas, chant polyphoniques et chants arabes, contes, musiques du monde arabe. Entrée libre
Gaza, Cisjordanie. Espoir, résilience et maintenant ?
Soirée organisée en partenariat avec Banzaï et le collectif Palestine Sarladais.
Au programme
18h30
– Diaporame (photographies de Guy Mallié et Mahmoud Hamda
– Lecture de poèmes palestiniens Laurence, Antoine, Nathalie, Ouiza, Marie, Irène et Louise (chant/guitare)
– Vidéo Si je dois mourir . Poème dessiné et chanté Rifoat Alaarer
– Temps d’échange
Repas (soupe)
21h
– Chants polyphoniques Milestel, chorale de la Miellerie et Sor’or
– Contes et chansons Pierre et Bénédicte
– Chants arabes Louise Templé
22h
– Musiques traditionnelles et contemporaines de monde arabe Pinto Taut, DJ .
Le Queylou La Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso.banzai@pronto.me
English : Soirée en soutien à la Palestine
18h30. Photographs, poetry readings, video, meals, polyphonic and Arabic songs, storytelling, music from the Arab world. Free admission
L’événement Soirée en soutien à la Palestine Les Eyzies a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère