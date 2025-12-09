Soirée en soutien à la Palestine Le Queylou Les Eyzies

Soirée en soutien à la Palestine

Soirée en soutien à la Palestine Le Queylou Les Eyzies samedi 13 décembre 2025.

Soirée en soutien à la Palestine

Le Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

18h30. Photographies, lectures de poèmes, vidéo, repas, chant polyphoniques et chants arabes, contes, musiques du monde arabe. Entrée libre
Gaza, Cisjordanie. Espoir, résilience et maintenant ?
Soirée organisée en partenariat avec Banzaï et le collectif Palestine Sarladais.

Au programme
18h30
– Diaporame (photographies de Guy Mallié et Mahmoud Hamda
– Lecture de poèmes palestiniens Laurence, Antoine, Nathalie, Ouiza, Marie, Irène et Louise (chant/guitare)
– Vidéo Si je dois mourir . Poème dessiné et chanté Rifoat Alaarer
– Temps d’échange

Repas (soupe)

21h
– Chants polyphoniques Milestel, chorale de la Miellerie et Sor’or
– Contes et chansons Pierre et Bénédicte
– Chants arabes Louise Templé

22h
– Musiques traditionnelles et contemporaines de monde arabe Pinto Taut, DJ   .

Le Queylou La Miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   asso.banzai@pronto.me

English : Soirée en soutien à la Palestine

18h30. Photographs, poetry readings, video, meals, polyphonic and Arabic songs, storytelling, music from the Arab world. Free admission

L’événement Soirée en soutien à la Palestine Les Eyzies a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère