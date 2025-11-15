Soirée en soutien à l’organisation de la fête du monde rural 2026 Rue Jacques Amiot Varzy

Soirée en soutien à l’organisation de la fête du monde rural 2026

Soirée au Château de Varzy en soutien à l’organisation de la fête du monde rural Haut Nivernais Val d’Yonne 2026 Samedi 15 novembre 2025 à 19h30 Diner et animation DJ, anciennes Miss Réservation jusqu’au 1er novembre au 07 85 33 22 61 ou 06 79 34 40 15 ou par mail lafeteruraldevarzy58@gmail.com .

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 34 40 15 lafeteruraldevarzy58@gmail.com

