Soirée « En Voix », chorale éphémère. Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Viens chanter avec nous,

Une chanson,

le temps d’Une soirée.

Viens vivre le bonheur d’être ensemble à l’unisson,

accompagné des musiciens et dirigé par Jeanne.

Aucun niveau requis,

juste l’envie de chanter en chœur .

N’hésite pas à venir en groupe,

avec des potes, de la famille, ou les deux

plus on est nombreux, plus le moment est fort.

Chacun pourra apporter quelque chose à grignoter

pour manger ensemble après la musique.

C’est le vendredi 28 novembre à 19h30

au Fartfelien à Gigny Sur Saône,

et ce soir là, on en-voix ! . .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

