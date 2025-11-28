Soirée « En Voix », chorale éphémère. Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône
Soirée « En Voix », chorale éphémère.
Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
2025-11-28
Viens chanter avec nous,
Une chanson,
le temps d’Une soirée.
Viens vivre le bonheur d’être ensemble à l’unisson,
accompagné des musiciens et dirigé par Jeanne.
Aucun niveau requis,
juste l’envie de chanter en chœur .
N’hésite pas à venir en groupe,
avec des potes, de la famille, ou les deux
plus on est nombreux, plus le moment est fort.
Chacun pourra apporter quelque chose à grignoter
pour manger ensemble après la musique.
C’est le vendredi 28 novembre à 19h30
au Fartfelien à Gigny Sur Saône,
et ce soir là, on en-voix ! . .
Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
