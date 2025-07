Soirée « En Voix » Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Soirée « En Voix » Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône jeudi 28 août 2025.

Soirée « En Voix »

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 19:30:00

fin : 2025-08-28 23:30:00

Date(s) :

2025-08-28

Viens chanter avec nous, Une chanson, le temps d’Une soirée. Viens vivre le bonheur d’être ensemble à l’unisson, accompagné des musiciens et dirigé par Jeanne. Aucun niveau requis, juste l’envie de chanter en chœur . N’hésite pas à venir en groupe, avec des potes, de la famille, ou les deux: plus on est nombreux, plus le moment est fort.

Chacun pourra apporter quelque chose à grignoter pour manger ensemble après la musique.

C’est le jeudi 28 août à 19h30 au Fartfelien à Gigny Sur Saône, et ce soir là, on en-voix! .

Adhésion annuelle à « Fartfelien » obligatoire. Plein tarif, 5€. Étudiants & chômeurs, 2.5€ .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

English : Soirée « En Voix »

German : Soirée « En Voix »

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée « En Voix » Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2025-07-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)