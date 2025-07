Soirée enchantée avec un conteur au profit de l’association Les Bébés du Pérou Prades-d’Aubrac

Soirée enchantée avec un conteur au profit de l’association Les Bébés du Pérou

Le Bourg Prades-d’Aubrac Aveyron

Vendredi 1 er août à 20h30, la salle des fêtes de Prades d’Aubrac accueille, pour une soirée exceptionnelle, Yves LAVERNHE, conteur passionné.

Il partagera avec petits et grands des histoires de village et des contes d’autrefois, au son de l’accordéon et colorés d’occitan. Ce rendez-vous convivial promet de transporter les spectateurs dans un univers imaginaire et féerique. Cette animation riche en émotions et découvertes sera l’occasion de célébrer la richesse de notre patrimoine oral tout en soutenant une noble cause.

Entrée libre, pot de l’amitié offert. .

Le Bourg Prades-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 44 26 07 70

English :

Friday August 1 at 8.30pm, the Salle des Fêtes in Prades d?Aubrac welcomes Yves LAVERNHE, a passionate storyteller, for an exceptional evening.

German :

Am Freitag, den 1. August um 20:30 Uhr findet im Festsaal von Prades d’Aubrac ein außergewöhnlicher Abend mit dem passionierten Geschichtenerzähler Yves LAVERNHE statt.

Italiano :

Venerdì 1 agosto alle 20.30, la sala del villaggio di Prades d’Aubrac ospita Yves LAVERNHE, un appassionato narratore.

Espanol :

El viernes 1 de agosto a las 20.30 h, la sala de fiestas de Prades d’Aubrac recibe a Yves LAVERNHE, un apasionado de la narración.

