Soirée Énergétique Quai Gambetta Chalon-sur-Saône

dimanche 9 novembre 2025.

Quai Gambetta Caveau salle événement Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 25 EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Soirée Énergétique exceptionnelle.

Nettoyage collectif cellulaire par Caire Sabrina Renaissance Soin énergétique ,

suivi d’un voyage sonore cristallin par Jean-luc Canal association Les chemins du Ciel .

Clôturé par un apéritif dinatoire. .

Quai Gambetta Caveau salle événement Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 45 48 21 Renaissance71530@gmail.com

