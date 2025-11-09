Soirée Énergétique Quai Gambetta Chalon-sur-Saône
Soirée Énergétique Quai Gambetta Chalon-sur-Saône dimanche 9 novembre 2025.
Soirée Énergétique
Quai Gambetta Caveau salle événement Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Soirée Énergétique exceptionnelle.
Nettoyage collectif cellulaire par Caire Sabrina Renaissance Soin énergétique ,
suivi d’un voyage sonore cristallin par Jean-luc Canal association Les chemins du Ciel .
Clôturé par un apéritif dinatoire. .
Quai Gambetta Caveau salle événement Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 45 48 21 Renaissance71530@gmail.com
