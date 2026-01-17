Soirée enflammée avec initiation danses et repas La Filature Retournac

Soirée enflammée avec initiation danses et repas

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Et si le 14 février, vous aviez un coup de cœur pour… des danses ? Le Comité des Fêtes vous invite à une soirée enflammée avec repas et initiation à différentes danses Rock, Salsa, Bachata, Merengue, Kompa, danses en ligne. Sur réservation.

La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 75 78 49 cfr43130@gmail.com

English :

What if, on February 14, you fell in love with… dancing? The Comité des Fêtes invites you to a lively evening with a meal and initiation to a variety of dances: Rock, Salsa, Bachata, Merengue, Kompa and line dancing. Reservations required.

