Soirée enflammée avec initiation danses et repas La Filature Retournac
Soirée enflammée avec initiation danses et repas La Filature Retournac samedi 14 février 2026.
Soirée enflammée avec initiation danses et repas
La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Et si le 14 février, vous aviez un coup de cœur pour… des danses ? Le Comité des Fêtes vous invite à une soirée enflammée avec repas et initiation à différentes danses Rock, Salsa, Bachata, Merengue, Kompa, danses en ligne. Sur réservation.
La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 75 78 49 cfr43130@gmail.com
What if, on February 14, you fell in love with… dancing? The Comité des Fêtes invites you to a lively evening with a meal and initiation to a variety of dances: Rock, Salsa, Bachata, Merengue, Kompa and line dancing. Reservations required.
