Soirée énoisage Salle des fêtes Aubas

Soirée énoisage

Salle des fêtes Place du platane Aubas Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Soirée traditionnelle d’énoisage organisée dans le cadre du Téléthon.

Suivi d’un casse-croûte (5€)

Soirée traditionnelle d’énoisage organisée dans le cadre du Téléthon.

Suivi d’un casse-croûte (5€) .

Salle des fêtes Place du platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée énoisage

Traditional evening of enoisage organized as part of the Telethon.

Followed by a snack (5?)

L’événement Soirée énoisage Aubas a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère