Soirée énoisage Salle des fêtes Aubas
Soirée énoisage Salle des fêtes Aubas vendredi 16 janvier 2026.
Soirée énoisage
Salle des fêtes Place du platane Aubas Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Soirée traditionnelle d’énoisage organisée dans le cadre du Téléthon.
Suivi d’un casse-croûte (5€)
Salle des fêtes Place du platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18
English : Soirée énoisage
Traditional evening of enoisage organized as part of the Telethon.
Followed by a snack (5?)
