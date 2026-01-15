Soirée énoisage Salle des fêtes Aubas

Soirée énoisage Salle des fêtes Aubas vendredi 16 janvier 2026.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

2026-01-16

Soirée traditionnelle d’énoisage organisée dans le cadre du Téléthon.
Suivi d’un casse-croûte (5€)
Salle des fêtes Place du platane Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18 

English : Soirée énoisage

Traditional evening of enoisage organized as part of the Telethon.
Followed by a snack (5?)

