Soirée énoisage et mique Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Soirée énoisage et mique

Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Rendez-vous pour une soirée énoisage autour d’une boisson, avec dégustation des différentes variétés de noix.

A 19h30, le diner mique préparé par Alain Chartier. 20€ 12€ pour les moins de 12 ans.

Sur réservation avant le 16 novembre.

Organisé par Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.

Rendez-vous pour une soirée énoisage autour d’une boisson, avec dégustation des différentes variétés de noix.

A 19h30, le diner mique préparé par Alain Chartier. 20€ 12€ pour les moins de 12 ans.

Sur réservation avant le 16 novembre.

Organisé par Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans. .

Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 38 34 notrepatrimoinecubjac@gmail.com

English : Soirée énoisage et mique

Join us for an enoisage evening over a drink, with tasting of the different varieties of walnut.

At 7.30pm, a mique dinner prepared by Alain Chartier. 20? 12? for children under 12.

Reservations required by November 16.

Organized by Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.

German : Soirée énoisage et mique

Treffpunkt für einen enoisage-Abend bei einem Getränk, mit Verkostung der verschiedenen Nusssorten.

Um 19:30 Uhr beginnt das von Alain Chartier zubereitete Diner mique. 20? 12? für Kinder unter 12 Jahren.

Reservierung bis zum 16. November erforderlich.

Organisiert von Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata enoisage con un aperitivo e una degustazione delle diverse varietà di noce.

Alle 19.30, cena mique preparata da Alain Chartier. 20? 12? per i bambini sotto i 12 anni.

Su prenotazione entro il 16 novembre.

Organizzato da Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.

Espanol : Soirée énoisage et mique

Acompáñenos en una velada de enoisage con una copa y una degustación de las distintas variedades de nuez.

A las 19.30 h, cena de mique preparada por Alain Chartier. 20? 12? para los menores de 12 años.

Previa reserva antes del 16 de noviembre.

Organiza Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.

L’événement Soirée énoisage et mique Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2025-11-14 par Isle-Auvézère