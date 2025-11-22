Soirée énoisage et mique Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Soirée énoisage et mique Cubjac-Auvézère-Val d’Ans samedi 22 novembre 2025.
Soirée énoisage et mique
Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne
Rendez-vous pour une soirée énoisage autour d’une boisson, avec dégustation des différentes variétés de noix.
A 19h30, le diner mique préparé par Alain Chartier. 20€ 12€ pour les moins de 12 ans.
Sur réservation avant le 16 novembre.
Organisé par Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.
Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 38 34 notrepatrimoinecubjac@gmail.com
English : Soirée énoisage et mique
Join us for an enoisage evening over a drink, with tasting of the different varieties of walnut.
At 7.30pm, a mique dinner prepared by Alain Chartier. 20? 12? for children under 12.
Reservations required by November 16.
Organized by Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.
German : Soirée énoisage et mique
Treffpunkt für einen enoisage-Abend bei einem Getränk, mit Verkostung der verschiedenen Nusssorten.
Um 19:30 Uhr beginnt das von Alain Chartier zubereitete Diner mique. 20? 12? für Kinder unter 12 Jahren.
Reservierung bis zum 16. November erforderlich.
Organisiert von Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.
Italiano :
Unitevi a noi per una serata enoisage con un aperitivo e una degustazione delle diverse varietà di noce.
Alle 19.30, cena mique preparata da Alain Chartier. 20? 12? per i bambini sotto i 12 anni.
Su prenotazione entro il 16 novembre.
Organizzato da Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.
Espanol : Soirée énoisage et mique
Acompáñenos en una velada de enoisage con una copa y una degustación de las distintas variedades de nuez.
A las 19.30 h, cena de mique preparada por Alain Chartier. 20? 12? para los menores de 12 años.
Previa reserva antes del 16 de noviembre.
Organiza Notre Patrimoine Cubjac-Auvézère-Val-d’Ans.
