SOIRÉE ENQUÊTE AU MOYEN ÂGE Perpignan

8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Mercredi 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-08-27 22:30:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Saurez-vous démasquer le coupable ? Les mercredis du 16 juillet au 27 août au départ de la Casa Xanxo.

8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Can you unmask the culprit? Wednesdays from July 16 to August 27, departing from Casa Xanxo.

German :

Können Sie den Täter entlarven? Mittwochs vom 16. Juli bis 27. August ab Casa Xanxo.

Italiano :

Riuscirete a smascherare il colpevole? I mercoledì dal 16 luglio al 27 agosto, con partenza da Casa Xanxo.

Espanol :

¿Podrás desenmascarar al culpable? Miércoles del 16 de julio al 27 de agosto, con salida desde Casa Xanxo.

