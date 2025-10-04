Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 4 octobre 2025.
Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – -1 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Lors de cette enquête proposée par Yeast Game, vous incarnerez les proches de Mirabelle, une surfeuse aussi belle que malicieuse qui vous invite à sa fête. À l’heure au rendez-vous, avec d’autres personnes que vous ne connaissez pas, vous attendez patiemment Mirabelle pour une fête qui n’aura pas lieu…
à partir de 15 ans, sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu
German : Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu
Italiano :
Espanol : Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu
L’événement Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cœur Haute Lande