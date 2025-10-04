Soirée enquête La Fête qui n’aura pas lieu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Soirée enquête La Fête qui n'aura pas lieu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre samedi 4 octobre 2025.

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre

Lors de cette enquête proposée par Yeast Game, vous incarnerez les proches de Mirabelle, une surfeuse aussi belle que malicieuse qui vous invite à sa fête. À l’heure au rendez-vous, avec d’autres personnes que vous ne connaissez pas, vous attendez patiemment Mirabelle pour une fête qui n’aura pas lieu…

à partir de 15 ans, sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

