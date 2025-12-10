Soirée-Enquête l’Auberge des Carpates

Villeneuve Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Soirée-Enquête costumée 1900, repas inclus

Soirée-Enquête dans les locaux de l’association du Château de Villeneuve, évènement costumé, repas/ cocktail, vin compris, possibilité de louer un costume pour un jeu clé en main .

Villeneuve Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire villeneuve1874@gmail.com

English :

1900s Costume Investigation Evening, including meal

L’événement Soirée-Enquête l’Auberge des Carpates Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-10 par CDT72