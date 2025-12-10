Soirée-Enquête l’Auberge des Carpates Sablé-sur-Sarthe
Soirée-Enquête l’Auberge des Carpates
Villeneuve Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 65 – 65 – EUR
Début : 2026-03-20 19:00:00
2026-03-20 2026-03-21
Soirée-Enquête costumée 1900, repas inclus
Soirée-Enquête dans les locaux de l’association du Château de Villeneuve, évènement costumé, repas/ cocktail, vin compris, possibilité de louer un costume pour un jeu clé en main .
Villeneuve Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire villeneuve1874@gmail.com
English :
1900s Costume Investigation Evening, including meal
