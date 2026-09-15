Informations pratiques

Colmar

Soirée enquête : Les secrets de la villa Wiederkehr : l’ombre des Incas.

17 Rue Camille Schlumberger Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-20 01:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Colmar, années 1920. Une soirée mondaine. Une mystérieuse expédition en Amérique latine. Des artefacts rapportés d’une ancienne cité inca… et des secrets que certains auraient préféré laisser enfouis.

Soirée enquête et jeux de rôles.

La Section Jeux de rôle de la MJC de Colmar organise une soirée enquête immersive ouverte aux rôlistes, aux curieux et à tous ceux qui souhaitent tenter l’expérience.

Colmar, années 1920.

Une soirée mondaine. Une mystérieuse expédition en Amérique latine. Des artefacts rapportés d’une ancienne cité inca… et des secrets que certains auraient préféré laisser enfouis.

Le temps d’une soirée, incarnez l’un des personnages de cette histoire.

Enquêtez, échangez, manipulez, découvrez des alliances… et tentez de préserver vos propres secrets.

Chaque personnage a ses raisons d’être là. Chacun possède sa propre histoire. Et personne ne sait encore comment la soirée va se terminer.

Découvrez l’univers, les personnages et toutes les informations :

https://jdrmjc.wixsite.com/colmar/s-projects-side-by-side. .

17 Rue Camille Schlumberger Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 26 87 contact@mjc-colmar.fr

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English :

Colmar, the 1920s. A high-society soirée. A mysterious expedition to Latin America. Artifacts brought back from an ancient Inca city—and secrets that some would have preferred to keep buried.

An evening of mystery and role-playing.

L’événement Soirée enquête : Les secrets de la villa Wiederkehr : l’ombre des Incas. Colmar a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Colmar