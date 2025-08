Soirée enquête Quatre femmes et un perroquet Villers-Cotterêts

24 Rue Démoustier Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

2025-10-25

Par la compagnie L’Apitouthèque

Le corps d’un médecin est retrouvé dans le bois de Boulogne. Tout porte à croire qu’il s’agit du mari de Louise, qui a laissé une étrange lettre avant de se volatiliser. Mais cette histoire n’est peut-être pas aussi simple qu’elle n’y paraît, surtout lorsqu’intervient un perroquet…

Munis de votre carnet d’enquêteur partez à la rencontre des comédiens, posez les bonnes questions aux bonnes personnes et soyez de fins observateurs pour tenter de démêler le vrai du faux dans cette histoire inspirée des Aventures de quatre femmes et d’un perroquet d’Alexandre Dumas fils.

Êtes-vous prêts à mener l’enquête ?

La soirée enquête se déroule dans le parcours permanent et dans l’espace d’exposition temporaire. Celui-ci est accessible via six marches.

Date samedi 25 octobre 2025

Horaires (une séance au choix) 17h30 et 19h30

Tarifs 6,55 € plein / 4,55 € réduit

Lieu musée Alexandre Dumas

Public tous publics, à partir de 10 ans

Réservation obligatoire 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

24 Rue Démoustier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 23 30 musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

