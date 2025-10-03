Soirée enquête Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax
Soirée enquête Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax vendredi 3 octobre 2025.
Soirée enquête
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Venez en équipe menez un enquête dans une affaire pleine de suspense et de rebondissements.
Dès 12 ans , sur inscription. .
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr
