Soirée enquête Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax vendredi 3 octobre 2025.

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03

2025-10-03

Venez en équipe menez un enquête dans une affaire pleine de suspense et de rebondissements.

Dès 12 ans , sur inscription. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr

