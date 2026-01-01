Soirée Enquêtes & Mystères Place de Penthièvre Moncontour
Soirée Enquêtes & Mystères Place de Penthièvre Moncontour vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Enquêtes & Mystères
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Plongez dans l’intrigue et transformez-vous en détective le temps d’une soirée ! .
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Enquêtes & Mystères Moncontour a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor