SOIREE ENTRE MEUFS à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

SOIREE ENTRE MEUFS à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Depuis quand t’as pas vécu une vraie soirée entre meufs ? Ce soir,

on DÉ-COM-PRESSE.

Pas de filtre, pas de pression, juste nous, nos rires, nos histoires, nos verres (pleins, de préférence mais avec modération). Entre un mariage en mode Titanic, un boss qui confond urgent avec immédiat , une to-do list longue comme le générique de Star Wars et un planning digne d’une ministre…

On mérite une vraie pause.

Ce soir, on parle vrai.

On danse (mal), on rit (fort), on se lâche (complètement).

Et surtout, on arrête de faire semblant. Ce n’est pas une comédie

sur les filles . .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

