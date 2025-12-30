SOIREE ENTRE MEUFS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

SOIREE ENTRE MEUFS Début : 2026-05-22 à 18:30. Tarif : – euros.

Depuis quand t’as pas vécu une vraie soirée entre meufs ? Ce soir, on DÉ-COM-PRESSE. Pas de filtre, pas de pression, juste nous, nos rires, nos histoires, nos verres (pleins, de préférence mais avec modération). Entre un mariage en mode Titanic, un boss qui confond « urgent » avec « immédiat », une to-do list longue comme le générique de Star Wars et un planning digne d’une ministre… On mérite une vraie pause.Ce soir, on parle vrai. On danse (mal), on rit (fort), on se lâche (complètement). Et surtout, on arrête de faire semblant. Ce n’est pas une comédie sur « les filles ». C’est une soirée entre meufs. Messieurs, vous êtes les bienvenus. Mais soyez prévenus… Vous n’êtes pas à l’abri de passer une excellente soirée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17