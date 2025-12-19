Soirée entre villes et campagnes à Schirrhein Schirrhein

Soirée entre villes et campagnes à Schirrhein

2 rue des écoles Schirrhein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

À l’occasion des Nuits de la lecture, la bibliothèque invite les enfants à vivre un moment ludique et créatif d’une durée d’une heure.

Au fil de la soirée, les jeunes participants pourront écouter des lectures autour de la thématique de la ville et de la campagne, laisser libre cours à leur imagination lors d’un atelier de bricolage, puis relever des défis de construction grâce à un atelier Kapla.

Une animation conviviale et accessible, pensée pour éveiller le goût de la lecture tout en favorisant la créativité et le plaisir de partager un moment ensemble, dans l’ambiance chaleureuse des Nuits de la lecture. 0 .

2 rue des écoles Schirrhein 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 20 29 bibliotheque.schirrhein@agglo-haguenau.fr

As part of Reading Nights, the library invites children to enjoy an hour of creative fun.

