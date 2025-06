Soirée « Entrecôte » à Touverac Touvérac 5 juillet 2025 19:00

Charente

Soirée « Entrecôte » à Touverac Salle Socioculturelle Touvérac Charente

Début : Samedi 2025-07-05 19:00:00

2025-07-05

Soirée entrecôte organisée par le Comité des Fêtes de Touvérac.

Menu

Apéritif

Melon pineau

Entrecôte / frites

Fromage / salade

Gâteau

Café

Vin rosé et rouge

Salle Socioculturelle

Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 81 27 90

English : « Entrecôte” evening in Touverac

Entrecôte evening organised by the Comité des Fêtes de Touvérac.

Menu:

Aperitif

Melon pineau

Entrecote / chips

Cheese / salad

Cake

Coffee rosé and red wine

German :

Entrecôte-Abend, organisiert vom Comité des Fêtes de Touvérac.

Menü:

Aperitif

Melone Pineau

Entrecôte / Pommes frites

Käse / Salat

Kuchen

Kaffee

Rosé- und Rotwein

Italiano :

Serata Entrecôte organizzata dal Comitato delle Feste di Touvérac.

Menu :

Aperitivo

Melone pineau

Entrecote / patatine fritte

Formaggio e insalata

Torta

Caffè

Vino rosso e rosé

Espanol :

Noche de entrecôte organizada por el Comité des Fêtes de Touvérac.

Menú :

Aperitivo

Melón pineau

Entrecot / patatas fritas

Queso y ensalada

Tarta

Café

Vino rosado y tinto

