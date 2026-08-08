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Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

samedi 5 septembre 2026 · Saint Aulaye-Puymangou

Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
24410 Saint Aulaye-Puymangou
Département
Dordogne
Tarif

Saint Aulaye-Puymangou

Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Soirée Entrecôte. Menu adulte 20 € ( Apéritif, assiette de charcuterie, entrecôte et PDT persillées, glace) Menu enfant 10 € ( Boisson, saucisse/frites et galce). Animation musicale avec DJ Christophe. Réservation jusqu’au 29 août au 07 89 83 89 09
Soirée Entrecôte. Menu adulte 20 € ( Apéritif, assiette de charcuterie, entrecôte et PDT persillées, glace) Menu enfant 10 € ( Boisson, saucisse/frites et galce). Animation musicale avec DJ Christophe. Réservation jusqu’au 29 août au 07 89 83 89 09   .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 83 89 09 

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English : Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye

Entrecôte Night. Adult menu: 20 ? (Appetizer, charcuterie platter, entrecôte with parsley potatoes, ice cream) Children’s menu: 10 ? (Drink, sausage/fries, and ice cream). Live music with DJ Christophe. Reservations accepted through August 29 at 07 89 83 89 09

L’événement Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne

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