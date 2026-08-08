Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
samedi 5 septembre 2026 · Saint Aulaye-Puymangou
Informations pratiques
Saint Aulaye-Puymangou
Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Soirée Entrecôte. Menu adulte 20 € ( Apéritif, assiette de charcuterie, entrecôte et PDT persillées, glace) Menu enfant 10 € ( Boisson, saucisse/frites et galce). Animation musicale avec DJ Christophe. Réservation jusqu’au 29 août au 07 89 83 89 09
Soirée Entrecôte. Menu adulte 20 € ( Apéritif, assiette de charcuterie, entrecôte et PDT persillées, glace) Menu enfant 10 € ( Boisson, saucisse/frites et galce). Animation musicale avec DJ Christophe. Réservation jusqu’au 29 août au 07 89 83 89 09 .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 83 89 09
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English : Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye
Entrecôte Night. Adult menu: 20 ? (Appetizer, charcuterie platter, entrecôte with parsley potatoes, ice cream) Children’s menu: 10 ? (Drink, sausage/fries, and ice cream). Live music with DJ Christophe. Reservations accepted through August 29 at 07 89 83 89 09
L’événement Soirée entrecôte du Hand (HBE) à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne
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