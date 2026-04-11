Isturits

Soirée entrecôte et tournoi de pelote

Salle pour tous Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion du tournoi de pala, nous organisons une soirée entrecôte suivie d’une buvette.

Sous réservation.

Menu Assiettes de charcuterie, entrecôte de Galice et grenailles rôties, moelleux au chocolat crème anglaise, fromage, café et digestif, vin. .

Salle pour tous Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 92 57 04

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English : Soirée entrecôte et tournoi de pelote

L’événement Soirée entrecôte et tournoi de pelote Isturits a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque