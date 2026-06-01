Soirée entrecôte rue de saintonge Fontaines-d’Ozillac

Fontaines-d’Ozillac

Soirée entrecôte

rue de saintonge Place de la Mairie Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirée entrecôte organisée par l’APE de Fontaines et Ozillac au profit des projets scolaires du RPI de Fontaines et Ozillac. Au programme concert Lotta , buvette et apéritif offert.

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rue de saintonge Place de la Mairie Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 03 67 89

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English :

Rib Night organized by the Fontaines and Ozillac Parents’ Association to benefit school projects at the Fontaines and Ozillac Inter-Municipal School District. On the program: a Lotta concert, refreshments, and complimentary aperitifs.

L’événement Soirée entrecôte Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-06-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge