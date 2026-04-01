Mouton

Soirée entrecôte frites

Salle des fêtes Mouton Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

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Salle des fêtes Mouton 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 04 00 16

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English :

L’événement Soirée entrecôte frites Mouton a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente