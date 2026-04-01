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Soirée entrecôte frites Mouton

Soirée entrecôte frites Mouton samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 16460 Mouton

Département : Charente

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 20

Mouton

Soirée entrecôte frites

Salle des fêtes Mouton Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

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Salle des fêtes Mouton 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 04 00 16 

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English :

L’événement Soirée entrecôte frites Mouton a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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