Soirée entrecôte frites Mouton
Soirée entrecôte frites Mouton samedi 25 avril 2026.
Mouton
Soirée entrecôte frites
Salle des fêtes Mouton Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
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Salle des fêtes Mouton 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 04 00 16
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English :
L’événement Soirée entrecôte frites Mouton a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente