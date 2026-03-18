Soirée entrecôte frites Salle Polyvalente Noth
Soirée entrecôte frites Salle Polyvalente Noth samedi 27 juin 2026.
Soirée entrecôte frites
Salle Polyvalente 3 rue du Lavoir Noth Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association de marcheurs Dans Noth Pas vous propose une soirée entrecôte frites conviviale ouverte à tous. .
Salle Polyvalente 3 rue du Lavoir Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 30 77 dansnothpas@gmail.com
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English : Soirée entrecôte frites
L’événement Soirée entrecôte frites Noth a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien