Soirée entrecôte frites Salle Polyvalente Noth

Soirée entrecôte frites 3 rue du Lavoir Noth 2026-06-27

Soirée entrecôte frites Salle Polyvalente Noth samedi 27 juin 2026.

Soirée entrecôte frites

Salle Polyvalente 3 rue du Lavoir Noth Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

L’association de marcheurs Dans Noth Pas vous propose une soirée entrecôte frites conviviale ouverte à tous.   .

Salle Polyvalente 3 rue du Lavoir Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 30 77  dansnothpas@gmail.com

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English : Soirée entrecôte frites

L’événement Soirée entrecôte frites Noth a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien

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