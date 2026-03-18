Soirée entrecôte frites Salle Polyvalente Noth

Soirée entrecôte frites

Salle Polyvalente 3 rue du Lavoir Noth Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association de marcheurs Dans Noth Pas vous propose une soirée entrecôte frites conviviale ouverte à tous. .

Salle Polyvalente 3 rue du Lavoir Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 27 30 77 dansnothpas@gmail.com

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English : Soirée entrecôte frites

L’événement Soirée entrecôte frites Noth a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien