Soirée Entrecôte–Frites Tennie
Soirée Entrecôte–Frites Tennie samedi 21 février 2026.
Soirée Entrecôte–Frites
Tennie Sarthe
Le grand retour de la Soirée Entrecôte–Frites
L’Harmonie de Tennie est heureuse d’annoncer le retour de sa célèbre soirée Entrecôte–Frites
le samedi 21 février 2026 à 19h30,
à la Salle du Temps Libre de Tennie,
animée par l’orchestre Macadam.
Un moment convivial, gourmand et musical à ne pas manquer !
Réservation
– auprès des musiciens de l’harmonie
– au 06 06 44 54 21
– ou par retour du bon de réservation avec le règlement avant le 7 février. .
Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 06 44 54 21
