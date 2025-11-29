Soirée Entrecôte–Frites Tennie

Soirée Entrecôte–Frites

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le grand retour de la Soirée Entrecôte–Frites

L’Harmonie de Tennie est heureuse d’annoncer le retour de sa célèbre soirée Entrecôte–Frites

le samedi 21 février 2026 à 19h30,

à la Salle du Temps Libre de Tennie,

animée par l’orchestre Macadam.

Un moment convivial, gourmand et musical à ne pas manquer !

Réservation

– auprès des musiciens de l’harmonie

– au 06 06 44 54 21

– ou par retour du bon de réservation avec le règlement avant le 7 février. .

Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 06 44 54 21

