Soirée Entrecôte frites Vatan

Soirée Entrecôte frites
Place de la Liberté Vatan Indre
Le 27 septembre, l’association « Vatan en fête » vous propose une soirée entrecôte frites.
Rendez-vous dès 19h30 Place de la Liberté à Vatan.
Au menu
Melon/jambon
Entrecôte
Frites
Fromage
Tarte
Réservation au 06 01 73 55 18 20 .
Place de la Liberté Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 01 73 55 18
English :
On September 27, the « Vatan en fête » association invites you to an evening of entrecôte frites.
German :
Am 27. September lädt der Verein « Vatan en fête » zu einem Abend mit Entrecôte und Pommes frites ein.
Italiano :
Il 27 settembre, l’associazione « Vatan en fête » organizza una serata a base di entrecôte frites.
Espanol :
El 27 de septiembre, la asociación « Vatan en fête » organiza una velada de entrecot frites.
