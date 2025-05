Soirée Entrecôte-Frites – Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan, 24 mai 2025 19:30, Villeneuve-de-Marsan.

Landes

Soirée Entrecôte-Frites Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 19:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le Cercle Taurin de Villeneuve de Marsan vous convie pour une grande soirée avec au menu convivialité, passion, et bonne humeur ! Et le grand temps fort de la soirée la présentation du cartel de la corrida du 5 Août !

Réservation avant le 19 Mai

Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 53 68 92

English : Soirée Entrecôte-Frites

The Cercle Taurin de Villeneuve de Marsan invites you to a great evening of conviviality, passion and good humor! And the highlight of the evening: the presentation of the cartel for the August 5 bullfight!

Reservations by May 19

German : Soirée Entrecôte-Frites

Der Cercle Taurin de Villeneuve de Marsan lädt Sie zu einem großen Abend ein, bei dem Geselligkeit, Leidenschaft und gute Laune auf dem Menü stehen! Und der große Höhepunkt des Abends: die Vorstellung des Kartells für den Stierkampf am 5. August!

Reservierung vor dem 19. Mai

Italiano :

Il Cercle Taurin de Villeneuve de Marsan vi invita a una grande serata di convivialità, passione e buon umore! E il momento clou della serata: la presentazione del cartello per la corrida del 5 agosto!

Prenota prima del 19 maggio

Espanol : Soirée Entrecôte-Frites

El Cercle Taurin de Villeneuve de Marsan le invita a una gran velada de convivencia, pasión y buen humor Y el momento culminante de la velada: ¡la presentación del cartel de la corrida del 5 de agosto!

Reserve antes del 19 de mayo

