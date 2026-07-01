Informations pratiques

Lorignac

Soirée entrecôte

Salle des fêtes Lorignac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée entrecôte, spectacle Le doigt dans l’oeil , soirée dansante (ambiance guinguette)

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Salle des fêtes Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 67 11 45

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English :

Rib-eye steak dinner, Le doigt dans l’oeil show, dance party (open-air dance hall atmosphere)

L’événement Soirée entrecôte Lorignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge