AGENDA · Lorignac
Soirée entrecôte Lorignac
samedi 25 juillet 2026 · Lorignac
Informations pratiques
Lorignac
Soirée entrecôte
Salle des fêtes Lorignac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée entrecôte, spectacle Le doigt dans l’oeil , soirée dansante (ambiance guinguette)
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Salle des fêtes Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 67 11 45
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English :
Rib-eye steak dinner, Le doigt dans l’oeil show, dance party (open-air dance hall atmosphere)
L’événement Soirée entrecôte Lorignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge