Soirée Entrecôte

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée Entrecôte organisée par l’association March’Double, le samedi 28 février à 20h, à la salle des fêtes de Parcoul.

Tarif 25 €

Enfants -12 ans 15 €

Réservations: 06 19 67 51 18

Soirée Entrecôte organisée par l’association March’Double et animée par bade-Anim, le samedi 28 février à 20h, à la salle des fêtes de Parcoul.

Menu: apéritif, velouté, assiette Périgourdine, Entrecôte sur la braise, frites, salade/fromage, dessert, vin et café compris)

Tarif 25 €

Enfants -12 ans 15 €

Réservations: 06 19 67 51 18 .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 51 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Entrecôte

Entrecôte evening organized by the March’Double association, Saturday February 28, 8pm, Parcoul village hall.

Price: 25 ?

Children under 12 15 ?

Reservations: 06 19 67 51 18

L’événement Soirée Entrecôte Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne