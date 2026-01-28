Soirée Entrecôte Parcoul-Chenaud
Soirée Entrecôte organisée par l’association March’Double et animée par bade-Anim, le samedi 28 février à 20h, à la salle des fêtes de Parcoul.
Menu: apéritif, velouté, assiette Périgourdine, Entrecôte sur la braise, frites, salade/fromage, dessert, vin et café compris)
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 51 18
English : Soirée Entrecôte
Entrecôte evening organized by the March’Double association, Saturday February 28, 8pm, Parcoul village hall.
Price: 25 ?
Children under 12 15 ?
Reservations: 06 19 67 51 18
