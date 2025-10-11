Soirée entrecôte le pigeonnier Saint-Bonnet-sur-Gironde
le pigeonnier Salle des fêtes de saint-bonnet-sur-gironde Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-11 19:00:00
2025-10-11
le pigeonnier Salle des fêtes de saint-bonnet-sur-gironde Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 85 61 75 lestricoloresdumarais@gmail.com
English :
Steak night
German :
Entrecôte-Abend
Italiano :
Serata Entrecote
Espanol :
Entrecote nocturno
L’événement Soirée entrecôte Saint-Bonnet-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-08-29 par Offices de Tourisme de Jonzac