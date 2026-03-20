Soirée Entre’Potes

Avenue Jean Lartigau Foyer municipal Labenne Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée EntrePotes organisée par Le Comité des Fêtes LOUS LANDEUS

15€ Entrecôte frites salade fromage brownie café

La traditionnelle soirée Entre’Potes se tiendra le samedi 28 mars à 20h à la salle des fêtes de la Ville de Labenne. C’est le groupe Pourkoipa Pop Rock qui viendra animer la soirée avec son énergie habituelle !

15€ Entrecôte frites salade fromage brownie café

Réservation sur https://www.helloasso.com/…/even…/soiree-entrepot-s-2026

ou lors de nos permanences les mardi 24 et mercredi 25 mars de 18h à 20h à la salle R dans le batiment de l’ancienne mairie

Ne tardez pas !! Comme pour le précédent repas des fêtes les places sont limitées ! .

Avenue Jean Lartigau Foyer municipal Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine comitefeteslabenne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Entre’Potes

EntrePotes evening organized by the Comité des Fêtes LOUS LANDEUS

15? entrecôte frites salad cheese brownie coffee

L’événement Soirée Entre’Potes Labenne a été mis à jour le 2026-03-17 par OTI LAS