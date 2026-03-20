Soirée Entre’Potes Labenne
Soirée Entre’Potes Labenne samedi 28 mars 2026.
Soirée Entre’Potes
Avenue Jean Lartigau Foyer municipal Labenne Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée EntrePotes organisée par Le Comité des Fêtes LOUS LANDEUS
15€ Entrecôte frites salade fromage brownie café
La traditionnelle soirée Entre’Potes se tiendra le samedi 28 mars à 20h à la salle des fêtes de la Ville de Labenne. C’est le groupe Pourkoipa Pop Rock qui viendra animer la soirée avec son énergie habituelle !
15€ Entrecôte frites salade fromage brownie café
Réservation sur https://www.helloasso.com/…/even…/soiree-entrepot-s-2026
ou lors de nos permanences les mardi 24 et mercredi 25 mars de 18h à 20h à la salle R dans le batiment de l’ancienne mairie
Ne tardez pas !! Comme pour le précédent repas des fêtes les places sont limitées ! .
Avenue Jean Lartigau Foyer municipal Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine comitefeteslabenne@laposte.net
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English : Soirée Entre’Potes
EntrePotes evening organized by the Comité des Fêtes LOUS LANDEUS
15? entrecôte frites salad cheese brownie coffee
L’événement Soirée Entre’Potes Labenne a été mis à jour le 2026-03-17 par OTI LAS