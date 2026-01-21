Soirée environnement nature Salle des jumelages Saintes
Soirée environnement nature Salle des jumelages Saintes jeudi 26 février 2026.
Soirée environnement nature
Salle des jumelages 31 rue du Cormier Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
2026-02-26
Par Nature Environnement 17, sur les problèmes d’environnement et de protection de la nature.
Salle des jumelages 31 rue du Cormier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintes@ne17.fr
English :
By Nature Environnement 17, on environmental and nature protection issues.
L’événement Soirée environnement nature Saintes a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge