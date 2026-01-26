Soirée éphémère du jeudi chez Qui L’eût Cru Guebwiller

Soirée éphémère du jeudi chez Qui L’eût Cru

Début : Jeudi 2026-02-05

fin : 2026-02-26

2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

Fondue ou raclette, les Soirées Éphémères du Jeudi célèbrent le fromage fondu dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un rendez-vous gourmand à partager autour de recettes généreuses et authentiques.

Les Soirées Éphémères du Jeudi invitent à se retrouver autour des grands classiques du fromage fondu, le temps de soirées conviviales placées sous le signe de la fondue et de la raclette. Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur des fromages soigneusement sélectionnés, travaillés dans le respect du produit et du plaisir du partage.

Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, ces soirées sont pensées comme de véritables moments de convivialité, à savourer entre amis, en famille ou entre amateurs de fromage. Ici, on prend le temps, on partage la table et on profite d’une cuisine généreuse et réconfortante.

Imaginées comme des parenthèses gourmandes et éphémères, les Soirées du Jeudi célèbrent le fromage dans ce qu’il a de plus authentique, pour des instants simples, joyeux et résolument gourmands. .

45 rue de la république Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 59 72 Info@cremerie-fromagerie-quileutcru.fr

English :

Fondue or raclette, the Soirées Éphémères du Jeudi celebrate melted cheese in a warm and friendly atmosphere. A gourmet rendezvous to share around generous, authentic recipes.

