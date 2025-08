SOIRÉE ÉPICURE Narbonne

Cet été, l’Abbaye de Fontfroide vous invite à vivre une expérience sensorielle inédite. À la tombée du jour, dans l’intimité de la terrasse du Restaurant de Fontfroide, au pied du Massif, les soirées ÉPICURE célèbrent les plaisirs essentiels le goût, la rencontre et la musique. Cinq rendez-vous exclusifs, entre vins et gastronomie, pour les épicuriens en quête d’instants raffinés et de découvertes gustatives

Chaque soirée propose une dégustation orchestrée autour de cinq cuvées sélectionnées parmi la nouvelle gamme de l’abbaye. Pour sublimer chaque vin, le Chef Yohan Renard a imaginé un accord précis des bouchées raffinées, inspirées des saveurs du terroir, pensées pour révéler chaque cépage. L’ensemble forme un parcours de treize bouchées gastronomiques, servi dans un format de cocktail dînatoire, dans une ambiance chaleureuse mise en musique par le Jazz Trio Michel Mulleras.

This summer, Fontfroide Abbey invites you to enjoy a unique sensory experience. At dusk, on the intimate terrace of the Restaurant de Fontfroide, at the foot of the Massif, ÉPICURE evenings celebrate essential pleasures: taste, encounters and music. Five exclusive events, combining wine and gastronomy, for epicureans in search of refined moments and gustatory discoveries

Each evening features an orchestrated tasting of five cuvées selected from the abbey?s new range. To bring out the best in each wine, Chef Yohan Renard has devised a precise pairing: refined bites inspired by the flavors of the terroir, designed to reveal each grape variety. The result is a course of thirteen gourmet bites, served in a cocktail-dinner format, in a warm atmosphere set to music by the Michel Mulleras Jazz Trio.

Diesen Sommer lädt Sie die Abtei von Fontfroide zu einer völlig neuen Sinneserfahrung ein. Bei Sonnenuntergang, in der Privatsphäre der Terrasse des Restaurants de Fontfroide am Fuße des Massivs, feiern die ÉPICURE-Abende die wesentlichen Freuden: Geschmack, Begegnung und Musik. Fünf exklusive Treffen zwischen Wein und Gastronomie für Genießer auf der Suche nach raffinierten Momenten und Geschmacksentdeckungen

Jeder Abend bietet eine orchestrierte Weinprobe mit fünf ausgewählten Cuvées aus dem neuen Sortiment der Abtei. Um jeden Wein zu veredeln, hat sich Chefkoch Yohan Renard eine präzise Kombination ausgedacht: raffinierte, von den Aromen der Region inspirierte Häppchen, die jede Rebsorte zum Vorschein bringen sollen. Das Ganze bildet einen Parcours aus dreizehn gastronomischen Häppchen, die in einem Cocktailformat serviert werden, in einer herzlichen Atmosphäre, die vom Jazz-Trio Michel Mulleras musikalisch untermalt wird.

Quest’estate, l’Abbazia di Fontfroide vi invita a vivere un’esperienza sensoriale unica. Al tramonto, nell’intimità della terrazza del Ristorante di Fontfroide, ai piedi del Massiccio, le serate ÉPICURE celebrano i piaceri essenziali: gusto, incontri e musica. Cinque incontri esclusivi, che combinano vino e gastronomia, per epicurei in cerca di momenti raffinati e scoperte gustose

Ogni serata prevede una degustazione orchestrata di cinque annate selezionate dalla nuova gamma dell’abbazia. Per esaltare al meglio ogni vino, lo chef Yohan Renard ha ideato un preciso abbinamento: raffinati bocconcini ispirati ai sapori della terra, studiati per esaltare al meglio ogni vitigno. Il risultato è una serie di tredici bocconi gourmet, serviti in forma di cocktail-dinner, in un’atmosfera calda e con la musica del Michel Mulleras Jazz Trio.

Este verano, la Abadía de Fontfroide le invita a disfrutar de una experiencia sensorial única. Al atardecer, en la intimidad de la terraza del Restaurante de Fontfroide, a los pies del Macizo, las veladas ÉPICURE celebran los placeres esenciales: el gusto, los encuentros y la música. Cinco encuentros exclusivos, que combinan vino y gastronomía, para epicúreos en busca de momentos refinados y sabrosos descubrimientos

Cada velada incluye una degustación orquestada de cinco añadas seleccionadas de la nueva gama de la abadía. Para sacar lo mejor de cada vino, el Chef Yohan Renard ha ideado un maridaje preciso: bocados refinados inspirados en los sabores de la tierra, diseñados para sacar lo mejor de cada variedad de uva. El resultado es una serie de trece bocados gourmet, servidos en formato cóctel-cena, en un ambiente cálido ambientado con la música del Michel Mulleras Jazz Trio.

