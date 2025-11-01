Soirée épouvante ! L’Étoile Cinéma Saulieu

Soirée épouvante !

L'Étoile Cinéma
20 Rue de la Halle au Blé
Saulieu
Côte-d'Or

Samedi 1er novembre 2025, 20:00

Samedi 1er novembre, on continue de frissonner !!!

Pour prolonger l’esprit d’Halloween, on vous donne rendez-vous au cinéma pour une nouvelle soirée épouvante !

2 films à découvrir

à 20h CONJURING L’HEURE DU JUGEMENT

De Michael Chaves avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson

Etats-Unis, Epouvante-horreur, 2h15 Interdit 12 ans

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui… Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.

à 22h20 THE RITUAL L’EXORCISME D’EMMA SCHMIDT

De David Midell avec Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene Khoury

Etats-Unis, Epouvante-horreur, 1h38 Interdit 12 ans

En 1928, Emma Schmidt est admise dans un couvent reculé du Midwest américain. Très vite, les phénomènes inexpliqués se multiplient. Le prêtre fait alors appel à un exorciste reconnu, Theophilus Riesinger. Ce qu’ils vont découvrir dépasse l’imagination. Ce dossier, basé sur une histoire vraie, a été longtemps tenu secret par l’Église. C’est le cas de possession démoniaque le mieux documenté de l’histoire des États-Unis.

A chaque séance épouvante 2 places + 1 affiche à gagner pour le meilleur costume !

Infos, synopsis http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

