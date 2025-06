Soirée escalade en extérieur intiation, découverte COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon 3 juillet 2025 19:00

Loire-Atlantique

Soirée escalade en extérieur intiation, découverte COULEURS PARASOL Site des pierres Meslières Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-07-03 21:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-08-21

Venez vous initier à l’escalade en extérieur

Activité gratuite dans la limite des places disponibles

Prévoir une tenue de sport adaptée

Tout public à partir de 6 ans

Organisée et encadrée par l’association Ulysse Escalade. ( Repli à la salle du Bois Jauni en cas de pluie ) .

Site des pierres Meslières

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

Come and try your hand at outdoor climbing

German :

Kommen Sie und lernen Sie das Klettern im Freien kennen

Italiano :

Venite a cimentarvi nell’arrampicata all’aperto

Espanol :

Ven a probar la escalada al aire libre

L’événement Soirée escalade en extérieur intiation, découverte COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-06-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis