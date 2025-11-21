Soirée escargots Brasserie The Baboon Poligny

Soirée escargots

Brasserie The Baboon 2 Rue Roger Thirode Poligny Jura

Début : 2025-11-21 17:30:00

fin : 2025-11-21

Au Bon baveux sera à nos côtés pour vous proposer de la petite restauration au Baboon bar !

Au menu

– Croq’ Apéro aux 3 saveurs beurre persillé, comté savagnin et provençale

– Assiette de 12 escargots

A déguster avec de bonnes bières artisanales !

On a hâte !

LA BRASSERIE

Bienvenue chez les Babouins Jurassiens !

On brasse avant tout des bières qu’on aime et on les aime parce qu’elles ont du goût! Une gamme de produits gouteux et variés, inspirés des arômes de la jungle et des champs… Toutes nos bières sont issues de longues dégustations, d’imagination et d’une grosse dose de Rock’n’Roll!

Le meilleur moyen de découvrir nos bières ? Les déguster sur place, bien fraîches, directement au bar de la brasserie !

Venez profiter de l’ambiance Baboon dès 16h du mercredi au vendredi, installez-vous et savourez nos pintes dans un cadre unique. Nous vendons également du vin et des jus (locaux) ainsi que des softs (sodas et sirops).

Que vous soyez en quête de bières à emporter ou d’un moment convivial entre amis, on vous accueille avec grand plaisir dans notre bar et notre boutique.

Et tous les jeudis Burger party

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Brasserie The Baboon 2 Rue Roger Thirode Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@thebaboon.fr

